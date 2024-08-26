В условиях жары и сухости значительно увеличивается риск возникновения природных пожаров.

Управление гражданской защиты города Владимира информирует, что, согласно данным Владимирского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, сегодня в регионе ожидаются очень высокие температуры. Термометр может подняться до +30°С.В условиях жары и сухости значительно увеличивается риск возникновения природных пожаров. Это может привести к распространению огня на частные жилые дома и хозяйственные постройки, а также вызвать пожары в торфяниках. Кроме того, прогнозируются и другие угрозы: увеличение числа несчастных случаев на водоемах, отключения электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций, а также угроза для сельскохозяйственных культур и урожая.