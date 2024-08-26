Об этом сообщили в региональном Правительстве.

Из Меленковского района на передовую было отправлено 10 тонн груза. Об этом сообщили в региональном Правительстве.В состав отправки вошли строительные материалы, отопительные брикеты, бензопилы, радиостанции, плёнка и маскировочные сети. Сопровождал груз координатор группы «Меленки. Своих не бросаем» Алексей Антипов.В целом, за август из Меленковского района было отправлено 20 тонн гуманитарного груза и 100 кубов леса. Кроме того, для жителей Курска меленковцы доставили 15 тонн гуманитарной помощи в пункты временного размещения.