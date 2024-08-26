В Суздале подвели итоги фестиваля фейерверков.

В Суздале подвели итоги фестиваля фейерверков. Об этом 25 августа в своём рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Мероприятие проводилось при поддержке госкорпорации «Ростех» и правительства Москвы. По итогам фестиваля первое место заняла команда пиротехников из Азербайджана, серебро завоевали наши соотечественники, на третьем месте – сборная Китая.«Огромная благодарность всем командам за потрясающие выступления! Незабываемый подарок на 1000-летие нашему городу-музею», - написал Александр Авдеев.