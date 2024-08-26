Об этом написал Чеснок.

«Ковровский электромеханический завод» подал иск к областному военкомату с требованием возместить убытки, понесенные в ходе частичной мобилизации. Завод использовал свои автомобили для перевозки мобилизованных, однако расходы не были компенсированы. Подробности написал Чеснок.С 26 сентября по 19 октября 2022 года предприятие многократно доставляло мобилизованных и потратило на это 82 тысячи рублей. Будущих солдат перевозили на иномарках, таких как «Ниссан Премьера» и «Тойота Камри». Когда завод обратился к военкомату с просьбой возместить расходы, ему было отказано, после чего предприятие решило обратиться в арбитражный суд.В ходе судебного разбирательства выяснилось, что организацией доставки мобилизованных занимался минтранс региона (тогда еще департамент транспорта). За перевозку солдат автобусами отвечал «Владимирпассажиртранс», а за грузовые перевозки – «ДСУ-3». Для этих целей из резервного фонда правительства было выделено 8 миллионов рублей. Легковые автомобили других организаций не должны были использоваться в период частичной мобилизации.Указанные автомобили не относятся к категории транспортных средств – автобусам какого-либо класса и предназначены для обеспечения служебной деятельности должностных лиц, поэтому осуществление данных перевозок не соответствует целям распоряжения №1045-р губернатора Владимирской области от 11.10.2022, пояснил минтранс в суде.Кроме того, отсутствовали соглашения между Белым домом и «КЭМЗ». Заявки на транспортные услуги ни от завода, ни в его адрес от властей в период частичной мобилизации также не поступали.Каких-либо заявок от территориальных органов Министерства обороны Российской Федерации, включая военные комиссариаты, в адрес АО «КЭМЗ» не направлялось, что подтверждается письменной позицией министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области. Доказательства обратного в материалы дела не представлены, отметил суд.