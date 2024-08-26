Девочки 16-ти и 15-ти лет из города Раменский Московской области нашли неплохую подработку в интернете. Им предложили стать курьерами. Работа подразумевала не доставку посылок и еды на дом, а

Девочки 16-ти и 15-ти лет из города Раменский Московской области нашли неплохую подработку в интернете. Им предложили стать курьерами. Работа подразумевала не доставку посылок и еды на дом, а хищение денег с помощью обмана. Это произошло в марте 2024 года, а уже 28 числа девочкам дали первое задание. Звучит как обычная история с мошенниками и