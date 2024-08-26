Международная космическая станция до 1 сентября будет летать над Владимиром. На борту станции находятся 9 космонавтов. Российских только двое – Олег Кононенко и Николай Чуб. Расписание

Международная космическая станция до 1 сентября будет летать над Владимиром. На борту станции находятся 9 космонавтов. Российских только двое – Олег Кононенко и Николай Чуб. Расписание появилось на сайте МКС. МКС в небе можно будет увидеть: – 26 августа в 03:05; – 27 августа в 03:29; – 28 августа в 02:21 и 03:52; – 29 августа