Авария произошла на трассе Р-132, 352 км, в Гусь-Хрустальном районе.

ГУ МЧС по Владимирской области сообщает, что 25 августа в 18:55 в дежурную часть поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. Авария произошла на трассе Р-132, 352 км, в Гусь-Хрустальном районе.В результате столкновения двух автомобилей потребовалась деблокировка пострадавшего. В ликвидации последствий ДТП участвовали 10 человек и 3 единицы техники, среди которых от МЧС России были задействованы 4 человека и 1 единица техники.