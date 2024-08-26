Правоохранители требуют снести ряд аварийных зданий, расположенных на улицах Северной, Чкалова и Транспортной в Гусь-Хрустальном.

Правоохранители требуют снести ряд аварийных зданий, расположенных на улицах Северной, Чкалова и Транспортной в Гусь-Хрустальном. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе проверки было установлено, что объекты не эксплуатируются, в них никто не живёт. Однако доступ в аварийные здания не перекрыт, и граждане могут свободно проникнуть внутрь через проёмы. Нахождение в ветхих домах влечёт опасность для жизни и здоровья.Прокурор обратился в суд с требованием обязать горадминистрацию принять меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в авариные строения, и снести эти здания.«Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.