Тысячелетний город занял 10-е место в топе самых романтичных городов России. Это следует из опроса путешествий Tutu, в котором приняло участие более 2 000 человек, сообщают Известия. За Суздаль

Тысячелетний город занял 10-е место в топе самых романтичных городов России. Это следует из опроса путешествий Tutu, в котором приняло участие более 2 000 человек, сообщают Известия. За Суздаль проголосовали 3% опрошенных. По мнению россиян, самым романтичным городом является Санкт-Петербург. 41% респондентов проголосовали за него. Около 8% голосов получили Калининград и Москва. По 7 и