В женских консультациях врачи и психологи убедили женщин пересмотреть свои планы.

С начала 2024 года 165 жительниц Владимирской области отказались от абортов благодаря профилактическим мерам по повышению рождаемости. В женских консультациях врачи и психологи убедили женщин пересмотреть свои планы. Главный врач Областного перинатального центра, Наталья Денисова, отметила, что это результат совместной работы медиков, психологов, волонтеров и представителей религиозных организаций.Созданы специальные кабинеты для информирования женщин о мерах социальной поддержки и правах, что помогает им принять решение о сохранении беременности. Психологи также проводят беседы, подчеркивая ценность жизни детей. Поддержку оказывают и волонтеры, организующие мероприятия для женщин.Однако информация о том, сколько женщин все же решились на аборт, не раскрыта, и частные клиники не предоставляют статистику. Губернатор Александр Авдеев ранее представил комплекс мероприятий для убеждения женщин отказываться от абортов, но власти не планируют ограничивать их права. Глава минздрава Валерий Янин подчеркнул необходимость комплексного подхода к решению проблемы рождаемости.