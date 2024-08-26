Расписание было опубликовано на официальном сайте МКС.
С 27 августа по 1 сентября жители Владимира смогут наблюдать шесть полетов Международной космической станции (МКС). Расписание было опубликовано на официальном сайте МКС.
На борту станции в данный момент находятся девять космонавтов, среди которых два россиянина — Олег Кононенко и Николай Чуб. МКС будет видна в следующие даты:
- 27 августа в 03:29;
- 28 августа в 02:21 и 03:52;
- 29 августа в 02:45 и 04:16;
- 30 августа в 03:08;
- 31 августа в 03:32;
- 1 сентября в 03:56.
Координаты и трансляцию полетов можно найти на сайте МКС.