Расписание было опубликовано на официальном сайте МКС.

С 27 августа по 1 сентября жители Владимира смогут наблюдать шесть полетов Международной космической станции (МКС). Расписание было опубликовано на официальном сайте МКС.На борту станции в данный момент находятся девять космонавтов, среди которых два россиянина — Олег Кононенко и Николай Чуб. МКС будет видна в следующие даты:- 27 августа в 03:29;- 28 августа в 02:21 и 03:52;- 29 августа в 02:45 и 04:16;- 30 августа в 03:08;- 31 августа в 03:32;- 1 сентября в 03:56.Координаты и трансляцию полетов можно найти на сайте МКС.