Уже завершено переложение газопровода, и сейчас идет переустройство водопровода и электрических сетей.

На улице Некрасова в Гусь-Хрустальном компания ДСУ-3, главный региональный подрядчик, проводит комплексные работы. Уже завершено переложение газопровода, и сейчас идет переустройство водопровода и электрических сетей. Также обновят асфальтовое покрытие на самой улице и трех съездах: на Заводском и Барановском переулках, а также на переулке Стекольщиков.В настоящее время выполняются работы по укладке геосетки, геотекстиля и созданию щебеночного основания для расширения дороги. После этого будет уложен выравнивающий слой, а затем верхний слой асфальтового покрытия, сообщают в ДСУ-3. На участке длиной 1,5 километра установят новые опоры освещения, а также будут сделаны тротуары шириной 2 метра.