Авария с пострадавшими произошла в воскресенье, 25 августа, около семи часов вечера. Одного из участников ДТП пришлось доставать спасателям – он застрял в покореженном авто. Как сообщили в

Авария с пострадавшими произошла в воскресенье, 25 августа, около семи часов вечера. Одного из участников ДТП пришлось доставать спасателям – он застрял в покореженном авто. Как сообщили в областном УМВД, машины столкнулись на 352 километре трассы Р-132 в Гусь-Хрустальном районе. 31-летний водитель автомобиля «Лада» не уступил дорогу «Хонде», которая двигалась во встречном направлении. Машины столкнулись.