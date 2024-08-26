В Радужном прошло торжественное вручение паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста.

В Радужном прошло торжественное вручение паспортов юным жителям, достигшим 14-летнего возраста. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Мероприятие состоялось 22 августа на центральной городской площади. С важным событием подростков поздравили замначальника МО МВД России «ЗАТО г. Радужный» Виталий Силантьев и представители мэрии.«Ребята произнесли торжественное обещание хранить верность своей стране и быть достойными гражданами», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.