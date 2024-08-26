33-й регион стал лауреатом в номинации «Лучший регион по реализации программы благоустройства дворов».

Как сообщила пресс-служба правительства региона, 25 августа в Калуге прошла Национальная премия, посвященная созданию комфортной городской среды. Награды были вручены регионам и специалистам, которые за последние пять лет сделали значительный вклад в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в нацпроект «Жилище и городская среда».Конкурс охватывал 18 номинаций, и победителями стали наиболее эффективные управленческие команды регионов, занимающиеся благоустройством и повышением качества городской среды. Владимирская область также была отмечена на этом мероприятии, став лауреатом в категории «Лучший регион по реализации программы благоустройства дворов».