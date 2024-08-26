Они вложили душу и силы в развитие Владимира. Свидетельства о занесении на городскую Доску почета вручили лучшим коллективам предприятий, отдельным жителям и предпринимателям. Их

Они вложили душу и силы в развитие Владимира. Свидетельства о занесении на городскую Доску почета вручили лучшим коллективам предприятий, отдельным жителям и предпринимателям. Их фотографии уже появились в сквере у ДК Молодежи. По традиции торжественная церемония приурочена ко Дню города. Таким образом, имена и лица на городской Доске почета меняются каждый год. Некоторые известные организации