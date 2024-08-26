Филиал национального центра «Россия» собираются открыть во Владимире. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно акту, все субъекты, участвующие в

Филиал национального центра «Россия» собираются открыть во Владимире. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин. Согласно акту, все субъекты, участвующие в выставке-форуме «Россия», организуют экспозиции, на которых разместят арт-объекты с ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства. От Владимирской области на выставку в Москву отправляли многофункциональную капсулу, циклонный фильтр, разработки компании «Генериум», макет Суздаля