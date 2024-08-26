Во Владимире полиция задержала закладчика. Им оказался 28-летний местный житель. У владимирца изъяли 13 свертков с мефедроном. «Закладки» с запрещенным веществом он собирался прятать в

Во Владимире полиция задержала закладчика. Им оказался 28-летний местный житель. У владимирца изъяли 13 свертков с мефедроном. «Закладки» с запрещенным веществом он собирался прятать в тайники, чтобы наркоманы могли забрать их бесконтактным способом. Как сообщили в УМВД, кроме 13 свертков, еще пять злоумышленник успел разложить по городу. На закладчика возбудили уголовное дело о покушении на