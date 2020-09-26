И сегодня любители планет отмечают праздник- осенний день астрономии.

Очередным успехом теперь может похвастаться владимирец Антон Андрианов. Молодой человек, увлекающийся небом и всех его составляющих, смог покорить новую для себя вершину, а именно сфотографировать Марс. Чтобы получить такой кадр астроному пришлось потратить всю ночь. Было снято трехминутное видео, затем специальная программа выбирает лучшие кадры и накладывает один на другой. Как рассказывает Антон, потребовались все мужские черты характера. Да и выбор дня оказался не случайным. Сегодня любители планет отмечают праздник- осенний день астрономии. Астроном отметил, в эту ночь «звезды сошлись». Повезло и с погодой и новое оборудование не подвело.Пока Марс высоко расположился на ночном небе и стремительно движется к своему противостоянию. Астрономическое событие случится 13 октября. Уже сейчас через телескоп на красной планете можно рассмотреть массу деталей. Владимирские астрономы-любители внимательно следят за этим событием.(Фото: Антон Андрианов)