Сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут сплошные проверки водителей.

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Своевременное выявление таких нарушений – одна из важнейших задач дорожно-патрульной службы.26 сентября в Суздальском районе состоится очередной профилактический рейд на дорогах. Сотрудники отдельной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Владимирской области проведут сплошные проверки водителей. При отсутствии визуальных признаков опьянения, запаха алкоголя, неадекватного поведения и прочих водители незамедлительно продолжат движение. При наличии достаточных оснований полагать, что водитель находится в нетрезвом состоянии, будут осуществляться предусмотренные процессуальные действия.Профильный рейд направлен на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями. Госавтоинспекции отмечает, что в 16 ДТП на территории Суздальского района, в которых водители находились в нетрезвом состоянии, погибли 5 и травмированы 19 человек. Количество пострадавших людей на 65% превышает прошлогодние показатели.Помните! Садясь за руль в нетрезвом состоянии, вы не только грубо нарушает закон, но и ставит под угрозу жизнь и здоровье всех участников дорожного движения.Сотрудники полиции обращаются к участникам дорожного движения: если у вас есть подозрение, что водитель нетрезв или вы заметили, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте по телефону 8 (4922) 54-16-65 в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области или по номерам телефонов территориальных отделов полиции.