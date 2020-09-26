Подготовка призывных пунктов будет проводиться с учётом эпидемиологической обстановки и при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности.

В администрации Владимирской области состоялось расширенное заседание областной призывной комиссии. В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, военного комиссариата региона, военные комиссары муниципальных образований, начальники районных отделов МВД, председатели призывных комиссий, начальники отделений призыва муниципальных военных комиссариатов, врачи, руководящие работой по медицинскому освидетельствованию призывников.На заседании были подведены итоги призыва граждан на военную службу в апреле-июле и сформулированы задачи по организации и проведению призыва граждан на военную службу во Владимирской области в октябре-декабре текущего года. По информации пресс-службы администрации Владимирской области, план весеннего призыва был выполнен на 104,6 процента. Подготовка призывных пунктов будет проводиться с учётом эпидемиологической обстановки и при соблюдении всех требований эпидемиологической безопасности.За добросовестное выполнение обязанностей при выполнении государственной задачи по призыву граждан на военную службу апреле-июле 2020 года военный комиссар Владимирской области Олег Кувшинов вручил отличившимся организаторам призывной кампании ведомственные грамоты.