22 сентября в полицию обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже семи тысяч рублей. По данным УМВД, женщина работала в одном из кафе. Оставила сумку и приступила к

22 сентября в полицию обратилась 37-летняя местная жительница, которая сообщила о пропаже семи тысяч рублей. По данным УМВД, женщина работала в одном из кафе. Оставила сумку и приступила к работе. Находясь на смене, работница обнаружила пропажу. Через пару часов после поступившего сообщения подозреваемый был задержан на одной из улиц Мурома. Им оказался 39-летний ранее судимый