26.09.2021

2021-09-26 15:10:07

Владимирская область стала источником вдохновения известного романиста

Наша Владимирская земля "слывёт по России своим Белокаменным звоном". Когда-то им был покорен Эдуард Павлович Зорин. 28 сентября - 90-летие со дня рождения писателя. И сегодня мы вспомним об этом талантливом человеке и большом писателе - первом владимирском романисте.



"Родина... То, что увидит чужой -, не знает рожденный на ней.." Эти слова Михаила Пришвина - отражение того, что произошло с Эдуардом Зориным, говорит его друг Николай Лалакин. Оказавшись на древней Владимиро-Суздальской земле, писатель был поражен ее величием и красотой. В свою очередь именно эта земля открыла в Зорине дремавший до этого талант. Он станет одним из первых писателей Владимира в большом жанре исторического романа.



Николай Лалакин председатель Владимирского отделения "Союз писателей России": «Глаза, полные восторга, неожиданности. Это же счастье увидеть, про храм Покрова. Счастье увидеть такое. Шедевр. Он это заметил. Для него это было всё неожиданно. А мы что ходим. А спросите многих, какая церковь - не знают. Ну церковь и церковь. Не все знают».



Его произведениями зачитывались. Ждали продолжения. Так появилась великолепная тетралогия о Владимиро-Суздальской Руси. "Богатырское поле" , "Огненное порубежье", "Большое гнездо", "Обагренная Русь" . Читатели впервые узнавали подробности жизни исторических деятелей - Всеволода Большое Гнездо, Андрея Боголюбского... Николай Лалакин подчёркивает: Зорин проделал колоссальный труд. Неслучайно еще в 1983 году главы из романов Эдуарда Павловича были напечатаны в хрестоматии для учителей "История СССР с древнейших времен в художественных исторических образах ". А сам Зорин, и как человек, восхищал с первой встречи.



Николай Лалакин председатель Владимирского отделения "Союз писателей России" : «Высокий, сажень в плечах. Вошел. И такой непосредственный, никакой там не чинуша, писателя из себя не корчил, все таки мы были раййоными журналистами, и он улыбался так... Улыбка очаровательная, нас очаровал всех. В общем, мы его сразу приняли».



Это было в 1968-ом. Тогда Николай Лалакин работал в судогодской газете. Заведовал отделом писем и культуры. Союз владимирских писателей поручил ему организовать первое выступление Зорина в области. Перед творческой встречей, в дороге, литераторы познакомились с интересной девушкой. Она станет супругой Николая Дмитриевича. А Зорин посвятит ей в тот вечер стихи.



Николай Лалакин председатель Владимирского отделения "Союз писателей России" : «Дает вот это стихотворение. Я стал свидетелем, когда Зорин Эдуард написал на нашей Владимирской земле 1 стихотворение».



На Музейной, где находится владимирская писательская организация, 14 лет работал и Эдуард Зорин. На стендах - памятные фотографии. Встречи с молодыми поэтами. Для которых он навсегда останется Учителем с большой буквы.



Андрей Филинов директор филиала ВГТРК ГТРК "Владимир": «Запомнился мне как русский интеллигент, прекрасно воспитанный, хорошо образованный, ироничный и не смотря на свою высокую должность, расположенный к нам молодым литераторам, которые начинали свой путь».



Но и путь самого Зорина в литературу был не так прост. Родился в таджикском Кулябе 28 сентября 1931. Настоящая фамилия Железнов. Эдуарду Павловичу пришлось взять фамилию матери. Его отец - замминистра по земледелию Туркмении, - был арестован как "враг народа". Потом Ташкентский пединститут. После переезда во Владимир Зорин преподавал немецкий язык в Юрьевецкой школе. Заочно закончил Литинститут имени Горького. Занимался у самого Сельвинского.



- Сельвинский, был такой известный поэт. У него торс такой вот, он был борцом. Илья Сельвинский был его руководитель семинара в литинституте, ему повезло, Он даже так сказал, когда учился, еще не знал что будет во Владимире...Так вот Сельвинский сказал - какой он был трудолюбивый , я ему сделаю замечание, а он мне на следующий семинар приносит 3 варианта...Выбирай.



По словам Николая Лалакина, Эдуард Павлович буквально жил в библиотеках и архивах. Детально изучал обычаи, традиции, одежду 12-13 столетий. Штудировал Карамзина, Ключевского, Соловьева. Зачитывался Василием Татищевым . Говорил, что тот владел уникальной информацией, исследовал летописи, которые впоследствии сгорели в Москве при пожаре 1612-ого года. В исторических романах Зорина немало остросюжетных страниц. Как в хороших детективах. А еще много энциклопедического. Как , например, версия связанная с героем Левонтием- который построил белокаменные соборы Владимира после обучения у византийского мастера.



- Со мной спорили с версией Зорина. Сказали, что германский след здесь. Эмоции, чувства вложены… Он же поэт, проза-то поэтическая, понимаете? У него так много образов, сравнений.



Владимирская областная научная библиотека всегда тепло встречала мастера. Сюда он приходил как на работу , изучал историческую литературу. В фондах библиотеки хранятся книги Зорина , изданные еще в Ташкенте в 1965-ом. Среди них, что для многих открытие, даже полунаучная фантастика повесть "Следы ведут в Караташ". Ну главный труд, конечно, тетралогия о Древней Руси. представлена во всех изданиях 70-х 80-х. Первая книга "Богатырское поле" вышла ровно 45 лет назад в Ярославле. Тираж и сегодня впечатляет - 100 тысяч экземпляров.



Ирина Мишина зав.отделом краеведческой библиографии: «По воспоминаниям некоторых сотрудников у Эдуарда Павловича в библиотеке был даже свой стол. Дело в том, что посещаемость в то время была чрезвычайно высокая.. И чтобы ЭП работал без каких-либо проблем, библиотека выделила ему стол. У него было свое место, куда он приходил и занимался».



Судогодская газета "Ленинец" за 1968-ой, владимирский "Призыв" . Первые публикации стихов Зорина. Закладки, проспекты, рекомендации для детей. Зорин был на пике популярности. В справочнике Союза писателей СССР за 1981 год можно было найти даже адрес писателя.



Ирина Мишина зав.отделом краеведческой библиографии: «Вот на определенной странице мы читаем, Зорин Эдуард поэт-прозаик. г. Владимир. ул. Добросельская д. 165 и даже дан телефон, тогда еще пятизначный. И, действительно, он там прожил большое количество времени и на этом доме в 92 г.установлена памятная доска».



Но заслужил своим творчеством Зорин гораздо большего. Председатель регионального отделения Союза писателей России Николай Лалакин ратует чтобы такая же памятная доска появилась на Музейной, а имя Эдуарда Зорина было присвоено хотя бы одной из библиотек владимирской земли. Татьяна Воронцова, Андрей Синягин, Александр Голубев. Вести-Владимир.