Россияне могут требовать воврата денежных средства за услуги ЖКХ при превышении лимита отключения света, воды или тепла.

Россияне могут требовать воврата денежных средства за услуги ЖКХ при превышении лимита отключения света, воды или тепла.Российское законодательство позволяет гражданам требовать откоммунальных служб перерасчета квитанций за услуги ЖКХ. Однако для этого необходимособлюсти ряд условий. При каких обстоятельствах собственники недвижимости могутоспорить показания в платежных документах, объяснил эксперт.По словам юриста Татьяны Зиминой, коммунальные услуги внашей стране должны оказываться в соответствии с установленными нормативами. Правилараспространяются и на периоды отключения воды, электричества, отопления и т.д.К примеру, максимально допустимое время отсутствия света –два часа при двух независимых источниках питания или сутки при одном. Отоплениев квартире нельзя отключать единовременно на более 16 часов и 24 часа суммарнов течение месяца. Нельзя оставить жилье без горячей или холодной воды на четыречаса, а за месяц – на восемь.Наконец, вывоз мусора можно единовременно прекратить лишь надвое суток, а за месяц – на трое суток. По словам юриста, нарушениеустановленных норм как раз и позволяет владельцам квартир требоватьперерасчета.Обращаться можно как в МФЦ, так и в управляющую компанию, атакже непосредственно к поставщику коммунальных ресурсов. При этом гражданиндолжен предъявить справку от аварийных служб, подтверждающую отключение светаили воды.При таком варианте пересмотра квитанций можно вернуть деньгиза период отсутствия услуги, однако речь идет лишь о нескольких сотнях рублей.Еще одно основание – некачественное оказание услуг, например, при слабомотоплении. Также перерасчет платежек ЖКХ можно сделать при отъезде, если в домене установлены счетчики.