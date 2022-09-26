В субботу, 24 сентября, на пункте сбора побывала глава города оружейников Елена Фомина, глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов и председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов.

В Коврове прошла первая отправка мобилизированных солдат. В субботу, 24 сентября, на пункте сбора побывала глава города оружейников Елена Фомина, глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов и председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов.Напомним, 22 сентября ковровчане получили первые повестки. Точное число мобилизированных граждан не уточняется.