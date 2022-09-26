На Октябрьском проспекте, в рамках патриотического проекта Аллея Российской славы установили бюст...

На Октябрьском проспекте, в рамках патриотического проекта "Аллея Российской славы" установили бюст советскому военачальнику Василию Маргелову.Маргелов - отец-основатель воздушно-десантных войск. За время службы он был удостоен тринадцати орденов, 21-ой медали, 34-х наград иностранных государств. В годы Великой Отечественной Войны 49-ая гвардейская стрелковая дивизия под командованием Василия Филипповича участвовала в освобождении Восточной Европы. Маргелов - герой советского союза, лауреат государственной премии СССР, кандидат военных наук. Историки называют Василия Маргелова "Суворовым двадцатого века".Сергей Литвинкин, глава администрации Ленинского района г. Владимира:– Дух и воля генерала Маргелова до сих пор с нами. Они в сердце каждого десантника.Этот памятник - дань уважения легендарному военачальнику и патриоту России. Уверен, что это место станет одним из самых значимых в деле военно-патриотического воспитания нашей молодежи.