В Тюмени завершился первый тур чемпионата России 2022-2023 по волейболу среди женских команд высшей...

В Тюмени завершился первый тур чемпионата России 2022-2023 по волейболу среди женских команд высшей лиги «А». Волейбольный клуб "Муром" провел в его рамках 4 игры - по два с "Тюменью" и с "Омью".Стартовый матч с командой из Омска наши спортсменки выиграли со счетом 3:2. Вторая встреча с "Омью", которая прошла 24 сентября, завершилась со счётом 3:0.С хозяевами площадки - волейбольным клубом «Тюмень», муромская команда играла 23 и 25 сентября. В первом мачте сильнее оказались спортсменки из Тюмени – 3:1. Однако 25 сентября волейбольный "Муром" взял реванш: итог – 3:0, рассказывает Муром24.По итогам первого тура Чемпионата у волейбольного клуба "Муром" восемь очков. Игры второго тура состоятся 13-16 октября в Курске, Екатеринбурге и Муроме. Спортсменки из Владимирской области будут играть в Муроме: соперниками клуба станут «Динамо-Анапа» (с ним муромлянки сыграют 13 и 15 октября), «Луч» и «Северянка» («красно-чёрные» с ним играют 14 и 16 октября).Фото: xn--24-7lcajlu.xn--p1ai/