В период с 24 по 25 сентября во Владимирской области сгорели 2 легковых автомобиля. Первый инцидент произошел 24 числа в селе Языково Судогодского района. Сообщение в службу спасения поступило

В период с 24 по 25 сентября во Владимирской области сгорели 2 легковых автомобиля. Первый инцидент произошел 24 числа в селе Языково Судогодского района. Сообщение в службу спасения поступило в 17:07, и на вызов выдвинулись 2 единицы техники и 8 человек личного состава МЧС. Звонок был несвоевременный, из-за чего спасти авто не удалось. К прибытию