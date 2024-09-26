Трагедия произошла недалеко от поселка Асерхово.

В Собинском районе Владимирской области найдено тело охотника с огнестрельным ранением. Рядом с ним лежали подстреленные туши лосей. Об этом рассказывает Зебра ТВ.По информации местных жителей, трагедия произошла недалеко от поселка Асерхово. 36-летний мужчина отправился на охоту 21 сентября и был обнаружен мертвым в лесу через несколько дней. Правоохранительные органы проводят расследование и экспертизы по данному случаю.Напомним, ранее мы писали, что