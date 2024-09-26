Он пытался перевезти в Иран оборудование для сборки военной техники.

Жителя Владимирской области осудили на 4 года за попытку контрабанды оборудования в Иран. Сотрудники ФСБ России сообщили о приговоре 50-летнему жителю региона.Он пытался перевезти в Иран оборудование для сборки военной техники. Мужчина приобрел 20 изделий незаконно и попытался пересечь границу в апреле 2023 года. Однако владимирец был задержан в Москве. Уточняется, что владимирец будет отбывать наказание в колонии общего режима.Напомним, ранее мы писали, что