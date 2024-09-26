В прошедший выходной сотрудники Госавтоинспекции ловили нетрезвых водителей. Было проверено более 200 авто. Улов, к сожалению, удался. В пресс-службе УМВД рассказали о результатах рейда. На

В прошедший выходной сотрудники Госавтоинспекции ловили нетрезвых водителей. Было проверено более 200 авто. Улов, к сожалению, удался. В пресс-службе УМВД рассказали о результатах рейда. На Большой Московской инспекторы остановили легковушку, за рулем которой был 22-летний молодой человек. Проведенное на месте освидетельствование показало, что норма содержания алкоголя в его организме превышает допустимую в 5 раз. На