Вячеслав Добрынин находится в московской клинике.

Вячеслав Добрынин находится в московской клинике.В новостных пабликах появилась новость о том, что народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован в московскую клинику в тяжелом состоянии. Пока медики не могут дать никаких прогнозов, но стараются помочь пациенту с подозрением на инсульт.Добрынин уже перенес два инсульта, после чего ему дали инвалидность. В последнее время композитор находился на домашнем лечении и давно прекратил гастролировать по стране.Вячеслава Добрынина мы знаем по легендарным строкам, которые он написал для знаменитых артистов, среди которых Алла Пугачева, Лев Лещенко, Маша Распутина и другие: "Прощай, от всех вокзалов поезда...", "Ни минуты покоя".Свое творчество Вячеслав начал со знакомства с Примадонной и ВИА "Веселые ребята", которые исполнили его хит "Все, что в жизни есть у меня". Позже стали появляться новые песни, которые тут же делались популярными. Вскоре о Добрынине заговорили, как о состоявшемся композиторе, а спустя некоторое время он заявил о себе, как об исполнителе. Случилось это в 1986 году. Проявил себя Добрынин и на актерском поприще, а также написал музыку к сериалу "Счастливы вместе".Значительные проблемы со здоровьем начались у артиста в 2019 году. Тогда он впервые был госпитализирован в московскую клинику. Врачи подозревали инсульт, но оказалось, что Добрынин пережил ишемическую атаку. После этого ему пришлось сменить образ жизни, прекратить творческую деятельность и отказаться от вредных привычек.