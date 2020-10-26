Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса. За прошедшие сутки диагноз поставили рекордному числу россиян – 17 347.

Оперативный штаб опубликовал последние данные о распространении коронавируса. За прошедшие сутки диагноз поставили рекордному числу россиян – 17 347.Заболевание сразило жителей 85 регионов страны. У 27,7% из инфицированных нет ярко выраженных симптомов. За сутки выздоровели 7 574 россиянина, умерли 219 человек.Большинство новых случаев зарегистрировали в Москве – 5 224. Далее следуют Санкт-Петербург и Московская область. Там, по данным оперштаба, обнаружили 715 и 499 больных соответственно.Также в первую десятку по количеству заразившихся попали Нижегородская, Ростовская, Архангельская, Свердловская, Воронежская области, Красноярский край, Забайкальский край.Таким образом, с начала пандемии коронавирус нового типа подхватили 1,531 миллиона россиян. Победили болезнь 1,146 миллиона человек, скончались 26 тысяч пациентов.Несмотря на рост числа больных, президент Владимир Путин . Жесткие ограничения могут сильно ударить по экономике страны.Ранее Роспотребнадзор дал совет по профилактике коронавируса нового типа. По мнению специалистов, утренняя зарядка поможет россиянам защитить себя от опасного недуга.Также эксперты просят граждан носить средства защиты в магазинах и общественном транспорте, соблюдать социальную дистанцию и избегать мест массовых скоплений людей.