Курс рубля сегодня крайне нестабилен. Как сохранить сбережения в такой сложный период, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Курс рубля сегодня крайне нестабилен. Как сохранить сбережения в такой сложный период, рассказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.Бывший министр финансов назвал прогнозирование курса рубля неблагодарным делом. Алексей Кудрин допустил, что отечественная валюта останется на том же уровне до начала следующего года.Глава Счетной палаты порекомендовал россиянам хранить небольшие сбережения в рублях. Если же человек не планирует тратить средства в ближайший год, то лучше будет их диверсифицировать: часть оставить в рублях, другую часть – в валюте.Напомним, в пятницу на Московской бирже было зафиксировано падение иностранных валют. Доллар впервые с 22 сентября снизился до 76,11 рубля, евро впервые с 25 сентября упал до 90,13 рубля.Руководитель Сбербанка Герман Греф . Это может произойти в случае, если ситуация с пандемией улучшится, а геополитические факторы станут устойчивыми.Эксперт компании "БКС Брокер" Дмитрий Бабкин заявил, что в ближайшее время хранить сбережения лучшего всего в швейцарских франках. По его словам, эта валюта смогла остаться стабильной на фоне распространения коронавируса.Напомним, с начала пандемии по всему миру заразились более 43 миллионов человек. Жертвами COVID-19 стал один миллион пациентов. Лидером по количеству больных являются Соединенные Штаты.