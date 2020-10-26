Мужчина получил восемь лет колонии строгого режима.

История началась с того, что компания молодых людей распивала спиртные напитки, а позже к ним присоединился ещё один их товарищ. Он был вооружён. Появление в кругу друзей он ознаменовал двумя выстрелами в пол.Один из выпивавших не оценил юмора, выхватил ружьё и ударил парня четыре раза прикладом по голове. Поняв, что шутник мёртв, душегуб решил утопить его в Клязьме. В реку он выкинул и орудие убийства, но скрыть улики ему не удалось.Гороховецкий районный суд признал его виновным в убийстве и отправил на восемь лет в колонию строгого режима.