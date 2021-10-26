Сегодня полномочный представитель Президента в ЦФО Сергей Щеголев вместе с врио губернатора...

Сегодня полномочный представитель Президента в ЦФО Сергей Щеголев вместе с врио губернатора Александром Авдеевым посетил город Суздаль и проинспектировал ход работ по подготовке к празднованию 1000-летия "Жемчужны Золотого кольца". По итогам поездки был подготовлен список очередных объектов, которые должны быть приведены в порядок к юбилею.К 2024 году в Суздале будут отремонтированы дороги, организованы новые парковки, МВД, МЧС и прокуратура должны быть выведены из центральной части города.Подробности смотрите в вечернем выпуске "Вести-Владимир".Фото: mir-tourista.ru