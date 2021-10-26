По проценту привитого населения наш регион на данный момент занимает в России 81 место, об этом...

По проценту привитого населения наш регион на данный момент занимает в России 81 место, об этом накануне на пленарном заседании областной общественной палаты рассказал новый директор областного департамента здравоохранения Константин Баранов. И такой результат, соответственно, влечет за собой высокие темпы распространения болезни и высокий процент летальности среди заболевших. Как заявил Баранов, темпы вакцинации настолько низкие, что существует реальный риск просрочить полученную вакцину.Константин Баранов, директор департамента здравоохранения Владимирской области:- У нас складывается достаточно парадоксальная ситуация, что у нас в некоторых подразделениях риск до двенадцати дней будет просроченная вакцина - представляете, что у нас получается? Мы просили, нам дали, разную... Это будет очень большой парадокс, если у нас будет просроченная вакцина, поэтому мы сейчас по этой карте будем ее разбрасывать. И огромная просьба, низкий поклон, чтобы воздействовать на ваших окружающих, вашим авторитетом, вашим опытом, чтобы люди не боялись вакцинации.В заседании Общественной палаты также принял участие врио губернатора Александр Авдеев - это его первая встреча с областными общественниками. Он выразил надежду на благотворное сотрудничество в интересах жителей региона и отметил, что проблемы в сфере здравоохранения нужно решать прямо сейчас, не откладывая.