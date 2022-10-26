Компании грозит многомиллионный штраф.

Во Владимире сорваны сроки благоустройства парка «Добросельский». На объекте побывал исполняющий обязанности прокурора Владимирской области Андрей Жугин.Подрядчиком выступает компания ДСК «АвтоБан». Стоимость работ превысила 74 млн рублей. До 1 сентября строители должны были сдать обновлённую территорию. Однако сроки выполнения работ не соблюдены.На 26 октября не до конца установлено металлическое ограждение, ворота, калитки, не везде уложена тротуарная плитка, не завершена внутренняя отделка пункта проката инвентаря.«Общая стоимость невыполненных в срок работ превысила 49 млн рублей. На 26 октября не исполнены обязательства на 24 млн рублей», - пришёл к выводу главный владимирский прокурор по итогам проверки.В результате на подрядчика завели административное дело. Фирме грозит крупный штраф.Завершение благоустройства общественного пространства находится на контроле надзорного ведомства.