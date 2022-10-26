Под звуки военного оркестра бойцов проводили представители власти, духовенства и ветераны.
Во Владимирской области состоялась торжественная отправка мобилизованных на фронт. Об этом рассказали в пресс-службе обладминистрации.
Под звуки военного оркестра бойцов проводили представители власти, духовенства и ветераны.
«Ни одна семья не останется без внимания», - подчеркнул заместитель губернатора Дмитрий Лызлов во время проводов военнослужащих.
Напомним, что дна из первых отправок солдат в зону СВО в Коврове в середине октября.