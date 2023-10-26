Ковровский городской суд вынес приговор двоим мужчинам, которые дистанционно похитили у организаций...

Ковровский городской суд вынес приговор двоим мужчинам, которые дистанционно похитили у организаций 16 млн рублей.Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении двоих жителей Москвы и Новосибирска.Они признаны виновными в создании и распространении вредоносных компьютерных программ, в неправомерном доступе к охраняемой информации, мошенничеству и пр.Как выяснилось, мужчины, входя в состав организованной преступной группы, совместно с другими её участниками в 2018 году создали и использовали вредоносные программы, позволявшие удаленно управлять персональными компьютерами.Обладая знаниями в области программирования, осужденные создали общедоступные сайты, оформление и название которых соответствовали легальным сайтам бухгалтерской направленности.Мошенники разместили на них замаскированные под электронные бухгалтерские бланки и документы - модули загрузки и управления вредоносными компьютерными программами.«Заражая компьютеры неопределённого круга лиц через сеть Интернет указанными программами, они получали возможность скрытного управления данными, после чего совершали дистанционные хищения. Таким образом осужденные похитили денежные средства с расчетных счетов различных организаций из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской областей на общую сумму свыше 16 млн рублей...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Сообщается, что виновным назначено лишение свободы на срок 6 лет и 6 лет 6 месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима.Кроме того, удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших.Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.Фото: pxfuel.com