Ковровский городской суд вынес приговор двоим мужчинам, которые дистанционно похитили у организаций...
Ковровский городской суд вынес приговор двоим мужчинам, которые дистанционно похитили у организаций 16 млн рублей.
Пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщает, что Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении двоих жителей Москвы и Новосибирска.
Они признаны виновными в создании и распространении вредоносных компьютерных программ, в неправомерном доступе к охраняемой информации, мошенничеству и пр.
Как выяснилось, мужчины, входя в состав организованной преступной группы, совместно с другими её участниками в 2018 году создали и использовали вредоносные программы, позволявшие удаленно управлять персональными компьютерами.
Обладая знаниями в области программирования, осужденные создали общедоступные сайты, оформление и название которых соответствовали легальным сайтам бухгалтерской направленности.
Мошенники разместили на них замаскированные под электронные бухгалтерские бланки и документы - модули загрузки и управления вредоносными компьютерными программами.
«Заражая компьютеры неопределённого круга лиц через сеть Интернет указанными программами, они получали возможность скрытного управления данными, после чего совершали дистанционные хищения. Таким образом осужденные похитили денежные средства с расчетных счетов различных организаций из Ростовской, Свердловской, Вологодской и Владимирской областей на общую сумму свыше 16 млн рублей...» - рассказали в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.
Сообщается, что виновным назначено лишение свободы на срок 6 лет и 6 лет 6 месяцев соответственно с отбыванием в колонии общего режима.
Кроме того, удовлетворены гражданские иски представителей потерпевших.
Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.
Фото: pxfuel.com