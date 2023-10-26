На пожаре в Коврове эвакуировали 15 человек. Загорелся многоквартирный жилой дом на улице Волго-Донской. Сообщение о возгорании поступило в тревожное ведомство 25 октября в 17:30. В квартире на

На пожаре в Коврове эвакуировали 15 человек. Загорелся многоквартирный жилой дом на улице Волго-Донской. Сообщение о возгорании поступило в тревожное ведомство 25 октября в 17:30. В квартире на втором этаже загорелся холодильник и внутренняя отделка. На пожар выехали 15 огнеборцев на 4-х единицах техники. Оказалось, что покинуть задымленное здание к приезду пожарных успели не все.