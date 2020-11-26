Несмотря на пандемию, фестиваль Звёздные врата обязательно состоится.

Несмотря на пандемию, фестиваль Звёздные врата обязательно состоится. Об этом в интервью "Вестям" рассказала директор Международного фестивального проекта "Zвёздные врата" Дария Сёмина-Курпаяниди. Какие особенности ждут его участников в этом году?