В этот день, 135 лет назад, было открыто Земское ремесленное училище тайного советника Мальцова. В настоящий момент это владимирский авиамеханический колледж. Про его вековую историю мы подготовили целую серию репортажей.

В этот день, 135 лет назад, было открыто Земское ремесленное училище тайного советника Мальцова. В настоящий момент это владимирский авиамеханический колледж. Про его вековую историю мы подготовили целую серию репортажей.В этот день, 135 лет назад, было открыто Земское ремесленное училище тайного советника Мальцова. В настоящий момент это авиамеханический колледж. Про его вековую историю мы подготовили целую серию репортажей. И сегодня с юбилейным - Юлия Шувалова.Вызов времени - дистанционное обучение. Но к такому формату студенты и преподаватели авиамеханического колледжа оказались готовы. Преодолевать трудности и идти вперед - этому учит 135-тилетняя история колледжа. К поздравлениям с юбилеем присоединился и губернатор Владимир Сипягин. В поздравительной телеграмме говорится :"Авиамеханический колледж во все времена славился и сейчас славится как кузница высокопрофессиональных кадров. Очень ценно, особенно в свете стратегических задач, поставленных Президентом России В. В. Путиным, то, что наш колледж готовит профессионалов по техническим специальностям. Участие образовательного учреждения под эгидой администрации области в реализации национального проекта «Образование» позволило значительно укрепить его материальную базу. У Владимирского авиамеханического колледжа сильный преподавательский коллектив. А самая главная оценка вашей работы, уважаемые педагоги, – это любовь и благодарность ваших учеников и их успехи."Сейчас колледж - крупнейшее учебное заведение региона, в котором обучается свыше двух тысяч студентов по 16 профессиям и специальностям в прекрасных лабораториях и кабинетах, соответствующих всем современным требованиям.Студенты колледжа продолжают славные традиции, поддерживают высокий рейтинг учебного заведения, побеждают на Всероссийскихолимпиадах профессионального мастерства.Николай Виноградов, директор авиамеханического колледжа:- Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и выпускники, ветераны коллежда. Сегодня мы с вами отмечаем очередной юбилей нашего учебного заведения 135 лет со дня основания. Все эти годы колледж верен своим традициям. Главная из которых подготовка высококвалифицированных специалистов, патриотов нашей родины. // Нам есть кем гордиться, нам есть чем гордиться. Низкий поклон выпускникам и ветеранам колледжа. Поддерживаем высокий авторитет нашего учебного заведения. Благодарность преподавателям и студентам продолжающим эти традиции. И сегодня колледж занимает передовые позиции по некоторым показателям в России, по многим показателям в регионе. Да будет так всегда! Поздравляю всех с праздником, желаю здоровья и ещё раз здоровья, любви родных и близких!Студенты Авиамеханического колледжа ежегодно занимают призовые места в региональных чемпионатах и Всероссийских олимпиадах. Так, Виктория Пряхина в этом году заняла третье место на национальном чемпионате WorldSkills в компетенции "Охрана труда".Виктория Пряхина, выпускница авиамеханического колледжа:- Конечно, национальный чемпионат - это уже другой уровень. И было намного сложнее. Я советую всем ребята участвовать в таком конкурсе, потому что это колоссальный опыт, новые знакомства, возможность попробовать себя в новой профессии или показать насколько ты хорош в своей профессии.В этом году из-за сложившейся ситуации в стране празднование юбилея проходит в он-лайн формате. Но преподаватели и студенты не унывают, ведь впереди новый день, а значит новые современные мастерские и аудитории, новые достижения и новый юбилей любимого колледжа.Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"