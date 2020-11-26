Музей без барьеров и границ. Экспозиция "Старый Владимир" в областном центре будет адаптирована для незрячих людей. Это главный итог встречи музейщиков и общественников.

Музей без барьеров и границ. Экспозиция "Старый Владимир" в областном центре будет адаптирована для незрячих людей. Это главный итог встречи музейщиков и общественников.Знаменитая водонапорная башня, ныне- экспозиция "Старый Владимир" в миниатюре. История становится осязаемой в буквальном смысле слова. Для тех, кто не может увидеть исторические предметы или объекты. Сделать музей интересным, ещё более открытым и... доступным. Задача, которую вместе будут решать незрячие люди и музейщики. Анна Мещерякова- из автономной некоммерческой организации "Акме" рассказывает о социальном проекте " Туризм без границ". Его поддержал Фонд Президентских грантов. Анна подчёркивает: инвалиды по зрению хотят познавать новое, путешествовать. И нужно общими усилиями "адаптировать" для них исторический центр. Это не просто лекция, это возможность "прикоснуться" к наследию.Анна Мещерякова, директор автономной некоммерческой организации "Акме"- Приходим на место и человек получаетэто необыкновенное ощущение, эмоции от посещения исторического места. И дело даже не в том, что он пришёл, послушал экскурсовода, а то, что он в руках этот памятник архитектуры подержал, он его тактильно обследовал, и он, наконец, знает, как он выглядит.Анна Мещерякова давно помогает слепым людям. Сама не видит с детства. Однако, успешно закончила университет.Защитила диссертацию, став кандидатом филологических наук.Экспозицию Анна обследует детально. Нюансов много. Винтовая лестница. 3 этажа. Арки, проёмы. Расстояние до витрин для человека с тростью должно быть безопасным."Старый Владимир" станет первой точкойна "музейной карте", которую полностью адаптируют для посетителей с проблемами зрения.По словам СветланыМельниковой, музей преодолевает барьеры и открывает двери для каждого. Сегодня музейщики внимательно прислушиваются к советам и рекомендациям. Незрячему человеку в музее должно быть интересно и комфортно.С общественниками сотрудники музея продолжат работу и в других экспозициях.Светлана Мельникова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника:- Создать некоторые усовершенствования- достаточно простые, которые этой простотой могут решить сложнейшую задачу- посещение музея и получение необходимой информации. Сейчас идёт рабочий процесс, мы задаём бесконечные вопросы, нам на эти вопросы отвечают. Мы сейчас выступаем в роли учеников.Демонстрацию макетов и тифлокомментирование для туристов практикуют с 2018-ого. Это экскурсии для инвалидов по зрению в индивидуальном формате или в составе специализированной группы. Разработали "тактильную карту путешествий". Благодаря ей незрячие люди смогут ощутить "пространство" исторического центра. Для музея "Старый Владимир" создана "навигация".Дополнением к уже "отрисованной" карте станет специальный аудиогид.По всем этажам музея, который в деталях рассказывает о Владимире конца 19-ого- начала 20-ого века.Анна Мещерякова, директор автономной некоммерческой организации "Акме":- В нём будет подробное описание каждого экспоната. И не с точки зрения исторических сведений, как это всегда бывает. Это тоже будет, но будут и тифлокомментарии. Описание внешнего вида экспоната, чтобы человек мог отчётливо его представить, как будто подержал его в руках.По словам Анны Мещеряковой, во Владимир уже неоднократно приезжали экскурсии незрячих туристов из Нижнего Новгорода, Ярославля, Москвы. Формат необычайно интересен. Новый социально-музейный проект - шаг навстречу. И это не только ощущение "сопричастности" к истории.Для особенных путешественников это-ощущение жизни. Конечно, прошлого, но главное- личного НАСТОЯЩЕГО.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии Владимиро-Суздальского музея-заповедника