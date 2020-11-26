Депутатов призывают сообща обсудить поправки, которые уберут из документа сутевые пробелы и коррупциогенные факторы

На протяжении месяца администрация Владимирской области и депутаты Законодательного собрания региона работают над законом о приватизации госимущества. Создана рабочая группа, где на первом же заседании было принято решение доработать ряд положений документа и внести в него изменения.Между тем, как ранее сообщала пресс-служба Белого дома, народные избранники от обладминистрации и 23 ноября в нормативно-правовой акт.Ранее редакция «33Live.Ru» писала, что .«Надзорное ведомство пришло к выводу, что в законе имеются сутевые пробелы и коррупциогенные факторы, отсутствуют положения, уточняющие или регламентирующие административные процедуры в рамках приватизации. Выявлено несоответствие части закона Уставу Владимирской области. Вновь призываю депутатов вернуться к их всестороннему рассмотрению в формате рабочей группы и по итогам её работы единым пакетом внести в областной парламент согласованные поправки», - прокомментировал замечания областной прокуратуры вице-губернатор Аркадий Боцан-Харченко.Прокуратура отмечает, что к компетенции Законодательного Собрания отнесено утверждение прогнозного плана приватизации, но не установлен срок принятия данного решения. Это является коррупциогенным фактором.Ещё один элемент коррупции – отсутствие в документе условий о предоставлении рассрочки в платежах при покупке госимущества.Но и это ещё не конец.«В ближайшее время из областной прокуратуры и Минюста России будут получены новые заключения по другим запросам», - резюмировали в пресс-службе обладминистрации.Напомним, что ранее в областном парламенте заявляли, что документ .