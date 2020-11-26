За собаку они получили 5000 рублей.

В полицию Владимира обратилась женщина, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В интернете потерпевшая нашла объявление о продаже породистого щенка. По договорённости с «собаководом» она перевела 5000 рублей в качестве предоплаты. Продавец пообещал в течение нескольких дней привести животное, но пропал и перестал выходить на связь.По подозрению в совершении преступления задержали 27-летнюю девушку и 28-летнего мужчину. В содеянном они сознались.Выяснилось, что никакого щенка не существует, а ранее судимая пара продумала схему заранее.Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество».