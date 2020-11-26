Согласно официальной информации, в 33 регионе скончались сразу 15 человек.

Печальный антирекорд. Федеральный сайт стопкоронавирус.рф опубликовал данные о числе заболевших коронавирусом, а также числе умерших от COVID-19 в регионах страны за прошедшие сутки. Согласно официальной информации, в 33 регионе скончались сразу 15 человек. Таким образом, общее число умерших с начала пандемии во Владимирской области достигло 310.Напомним, что за последние сутки в регионе 129 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.