В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника проходит церемония вручения Всероссийской...

В Палатах Владимиро-Суздальского музея-заповедника проходит церемония вручения Всероссийской правовой премии имени Михаила Сперанского.Всероссийская правовая премия имени М.М. Сперанского была учреждена общероссийской общественной организацией «Ассоциация юристов России» в 2011 в память о выдающемся уроженце Владимирского края, видном государственном деятеле и законотворце Михаиле Михайловиче Сперанском. Премией отмечают заслуги лиц, внесших особый вклад в развитие российского законодательства.Лауреатами престижной правовой премии в этом году стали Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова и Заместитель Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александр Федоров.Подробности смотрите в нашем репортаже в программе «Вести-Владимир» в 20.45.