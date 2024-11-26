Запеченные куриные котлеты с гарниром из киноа и вареной брокколи – это легкое и полезное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Давайте рассмотрим пошаговый рецепт приготовления этого блюда.
Запеченные куриные котлеты с гарниром из киноа и вареной брокколи – это легкое и полезное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Давайте рассмотрим пошаговый рецепт приготовления этого блюда.
Ингредиенты
Для котлет:
Куриное филе — 500 г
Яйцо — 1 шт.
Луковица — 1 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Панировочные сухари — 2 ст. л.
Сметана — 1 ст. л.
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Оливковое масло — 1 ст. л.
Для гарнира:
Киноа — 100 г
Брокколи — 250 г
Вода — 200 мл
Сливочное масло — 20 г
Соль — по вкусу
Инструкции:
Шаг 1: Подготовка ингредиентов
Куриное филе: Промойте филе под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе небольшими кусочками.
Луковица и чеснок: Очистите луковицу и чеснок от шелухи. Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок.
Брокколи: Разберите брокколи на соцветия.
Шаг 2: Приготовление котлет
Пропустите куриное филе через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша.
В глубокой миске соедините фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, панировочные сухари, сметану, соль и перец. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.
Сформируйте из получившейся массы небольшие котлетки.
Разогрейте духовку до 180°C.
Противень застелите бумагой для выпечки и слегка смажьте оливковым маслом. Выложите котлеты на противень.
Выпекайте котлеты в духовке примерно 25–30 минут до готовности и золотистого цвета.
Шаг 3: Приготовление гарнира
Киноа: Промойте киноа под проточной водой. В кастрюле доведите до кипения 200 мл воды, добавьте соль и киноа. Уменьшите огонь и варите киноа под крышкой около 15 минут, пока вся вода не впитается.
Брокколи: В отдельной кастрюле вскипятите воду, немного посолите ее. Опустите брокколи в кипящую воду и варите 3–5 минут до полуготовности. Затем откиньте брокколи на дуршлаг и дайте воде стечь.
Когда киноа будет готово, добавьте к нему сливочное масло и хорошо перемешайте.
Шаг 4: Подача
Выложите на тарелку готовую киноа, рядом положите пару котлет и вареную брокколи.
По желанию можно украсить блюдо свежей зеленью и подать со сметаной или любимым соусом.
Приятного аппетита!