Запеченные куриные котлеты с гарниром из киноа и вареной брокколи – это легкое и полезное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Давайте рассмотрим пошаговый рецепт приготовления этого блюда.

Запеченные куриные котлеты с гарниром из киноа и вареной брокколи – это легкое и полезное блюдо, которое подойдет как для обеда, так и для ужина. Давайте рассмотрим пошаговый рецепт приготовления этого блюда.ИнгредиентыДля котлет:Куриное филе — 500 гЯйцо — 1 шт.Луковица — 1 шт.Чеснок — 2 зубчикаПанировочные сухари — 2 ст. л.Сметана — 1 ст. л.Соль — по вкусуПерец черный молотый — по вкусуОливковое масло — 1 ст. л.Для гарнира:Киноа — 100 гБрокколи — 250 гВода — 200 млСливочное масло — 20 гСоль — по вкусуИнструкции:Шаг 1: Подготовка ингредиентовКуриное филе: Промойте филе под холодной водой и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте филе небольшими кусочками.Луковица и чеснок: Очистите луковицу и чеснок от шелухи. Мелко нарежьте лук и измельчите чеснок.Брокколи: Разберите брокколи на соцветия.Шаг 2: Приготовление котлетПропустите куриное филе через мясорубку или измельчите в блендере до состояния фарша.В глубокой миске соедините фарш, яйцо, мелко нарезанный лук, измельченный чеснок, панировочные сухари, сметану, соль и перец. Все тщательно перемешайте до однородной консистенции.Сформируйте из получившейся массы небольшие котлетки.Разогрейте духовку до 180°C.Противень застелите бумагой для выпечки и слегка смажьте оливковым маслом. Выложите котлеты на противень.Выпекайте котлеты в духовке примерно 25–30 минут до готовности и золотистого цвета.Шаг 3: Приготовление гарнираКиноа: Промойте киноа под проточной водой. В кастрюле доведите до кипения 200 мл воды, добавьте соль и киноа. Уменьшите огонь и варите киноа под крышкой около 15 минут, пока вся вода не впитается.Брокколи: В отдельной кастрюле вскипятите воду, немного посолите ее. Опустите брокколи в кипящую воду и варите 3–5 минут до полуготовности. Затем откиньте брокколи на дуршлаг и дайте воде стечь.Когда киноа будет готово, добавьте к нему сливочное масло и хорошо перемешайте.Шаг 4: ПодачаВыложите на тарелку готовую киноа, рядом положите пару котлет и вареную брокколи.По желанию можно украсить блюдо свежей зеленью и подать со сметаной или любимым соусом.Приятного аппетита!