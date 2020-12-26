Специализированный вертолет оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи.

Регулярные вылеты санавиации во Владимирской области начали совершаться с 18 ноября благодаря реализации нацпроекта «Здравоохранение». За этот период владимирская авиамедицинская бригада эвакуировала на вертолете 21 пациента с инсультами, инфарктами и тяжелыми травмами.17 пациентов эвакуированы во Владимирскую областную клиническую больницу, 2 пациента – в московские федеральные центры, еще столько же – в клиники Нижнего Новгорода.Авиамедицинские вылеты на территории области обеспечивает АО «Русские вертолетные системы». Финансирование предусмотрено в рамках региональной программы «Развитие первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».Специализированный вертолет оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. В составе владимирской авиамедицинской бригады – врач-анестезиолог-реаниматолог и фельдшер скорой медицинской помощи.(Фото:пресс-служба администрации Владимирской области)